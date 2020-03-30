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Интерфакс-АВН

Москва готова содействовать межафганским переговорам, приветствует договоренности между Кабулом и талибами об обмене пленными - МИД РФ

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Боевики пакистанского «Талибана»
Боевики пакистанского «Талибана».
Источник изображения: AP Photo, Ishtiaq Mahsud, File

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Россия приветствует договоренность между Кабулом и оппозиционным движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) о начале процесса обмена пленными, выражает готовность содействовать межафганским мирным переговорам, заявила в пятницу на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем достижение договоренности между Движением талибов и представителями Афганистана о начале с 31 марта процесса освобождения боевиков движения "Талибан" в обмен на военнослужащих правительственных сил", - сказала Захарова.

"Мы также полагаем, что сами межафганские переговоры будут непростыми, длительными. В ходе этих контактов стороны должны договориться о некой "дорожной карте" постконфликтного обустройства Афганистана. Совместно с КНР, США, другими международными партнерами Россия будет оказывать содействие этому переговорному процессу, в том числе в рамках встреч в формате "расширенной тройки" для скорейшего достижения устраивающего все афганские стороны соглашения об установлении устойчивого мира в стране", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Она отметила, что "российская сторона рассчитывает, прежде всего, на скорейшее начало переговоров, подготовка к которым продолжается со значительными трудностями".

"Ситуацию осложняет отсутствие единой власти в Кабуле, а также нерешенность вопроса с обменом пленными", - сказала Захарова.

По итогам президентских выборов, прошедших в сентябре прошлого года, победителем был объявлен президент Афганистана Ашраф Гани. Однако его основной соперник на выборах, бывший премьер-министр Абдулла Абдулла отказался признать итоги голосования и провозгласил себя президентом.

Политическое противоборство препятствует формированию правительства страны, а также единой делегации на переговорах с талибами, которые, согласно подписанному 29 февраля в Катаре соглашению между США и "Талибаном", должны были начаться еще 10 марта.

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Страны
Афганистан
Катар
Китай
Россия
США
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