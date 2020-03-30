Важно привести в готовность все медицинские организации к приему инфицированных коронавирусом - Патрушев

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Все медицинские организации должны быть готовы к приему больных коронавирусом, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Как уже было отмечено, среди особо актуальных на сегодня угроз являются внешние эпидемиологические, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В этих условиях важно обеспечить реализацию дезинфекционных противовирусных мероприятий, привести в готовность все медицинские организации к приему инфицированных больных", - сказал Патрушев в пятницу на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

Его слова приводят в пресс-службе СБ РФ.

Патрушев указал также на необходимость уделять особое внимание информированности населения о принимаемых профилактических мерах.