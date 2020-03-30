На голодном пайке: с поставками продуктов питания в ВСУ возникли проблемы из-за коронавируса

Источник изображения: сайт Минобороны Украины

У вооруженных сил Украины возникла новая проблема. Корни ее, как и абсолютного большинства сегодняшних проблем, имеют прямое отношение к пандемии коронавируса. Сегодня ВСУ реально угрожает особая напасть – пустые котлы в солдатских и офицерских столовых. Вопрос достиг такой остроты, что заняться им вынуждены были на самом «верху» – в офисе президента.

Как стало известно, именно оттуда главам местных областных государственных администраций всех регионов Украины поступило обращение, в котором рекомендуется «быть готовыми к организации питания военнослужащих». Причем делать это предписывается безвозмездно – то ли за счет местных бюджетов, то ли силами самих граждан. Причина проста – как утверждают в офисе Владимира Зеленского, прокорм значительно разросшейся за последние шесть лет армии оказался под угрозой «в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса». При этом о сути проблем скромно умалчивается.

Нет, вирус не выкосил поголовно всех поставщиков съестного в стране! Несмотря на ажиотажный спрос в той же столице полки местных магазинов с самыми разнообразными продуктами вовсе не пустуют. Однако, есть одна деталь: ценники на них при этом растут быстрее, чем температура у больного COVID-19. В этом, наверняка и кроется первопричина того, что, по словам заместителя главы президентского офиса Анны Коваленко «компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, «форс-мажором» не в состоянии этого обеспечить...»

Военное начальство, в свою очередь, предложило поставщикам «автоматически продлить договора, действовавшие в 2019 году». Обычно заключение подобного рода контрактов на Украине связано со сложным и, мягко говоря, неоднозначным с точки зрения коррупционной составляющей процессом: длительными согласованиями, тендерами и тому подобными бюрократическими процедурами. Казалось бы, желающие «освоить» деньги из армейского бюджета, снабжая солдат и офицеров продовольствием, должны быть рады. Но не тут-то было! Ведь в договорах от прошлого года и цены будут фигурировать старые, «докоронавирусные»! А вот это их категорически и не устраивает. «Заманчивое» предложение Минобороны было встречено, практически, единодушным отказом.

Перед возможностью заработать шальные деньги на панике и повышенном спросе гражданского населения на такие вещи, которые как раз и идут обычно в армейский паек, вроде круп, макарон, тушенки и тому подобного, куда-то подевался показной «патриотизм» и декларативная «любовь» к «защитникам державы». Что характерно, обнародование этой новости на Украине, вызвало в тамошних соцсетях взрыв негодования. «Откуда возьмут средства на кормежку вояк? У нас заберут, что ли?! – возмущаются граждане, совершенно справедливо вспоминая о том, что по сей день отдают 1,5% собственных зарплат в виде «военного налога», уходящего непонятно на какие нужды.

Наиболее пессимистично настроенные украинцы уже пугают соотечественников возвращением к средневековой практике солдатского «постоя в домах обывателей», а наиболее прагматичные задаются вопросом: Зачем нужно такое государство, которое в кризисной ситуации оказывается не в состоянии прокормить ни народ, ни даже собственную армию?