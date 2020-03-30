Монтаж медцентров Минобороны начался в Нижнем Новгороде и Одинцово, работы ведутся круглосуточно - замминистра обороны РФ Иванов

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Работы по строительству 16 модульных медицинских центров в четырёх военных округах идут круглосуточно, все фундаменты будут залиты к концу текущей недели, сообщил замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

"На сегодняшний день работы развернуты на всех объектах в круглосуточном режиме в три смены. До конца недели мы завершаем заливку фундаментов на всех объектах строительства. При этом на объектах в Одинцово и Нижнем Новгороде эта работы уже завершены, и мы перешли к монтажу зданий", - сказал Иванов в пятницу на селекторном совещании.

По его словам, работу на объектах ведут более 3,5 тыс. человек, задействовано 800 единиц техники.

"Мобилизация сил и средств, задействованных на объектах, позволяет обеспечивать необходимые темпы работ в соответствии с утвержденными графиками и составляет на текущий момент более 3,5 тысяч человек и 800 единиц техники", - сказал Иванов.

Одновременно, продолжил он, организована централизованная поставка необходимого медицинского оборудования и оснащения.

"Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации", - сказал замминистра.

Он сообщил, что определены соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

"Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов", - сказал Иванов.

Специализированную медицинскую помощь в центрах сможет получать и гражданское население, общая площадь этих лечебных учреждений составит 115 тысяч квадратных метров, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения", - сказал Иванов на селекторном совещании в пятницу.

Он подчеркнул, что возведение центров - "это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведётся от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок".

"Сроки строительства очень сжатые - от 40 до 56 суток", - сказал Иванов, отметив, что площадь возводимых центров составит почти 115 000 квадратных метров - от 5 000 до 12 000 квадратных метров, в зависимости от этажности и ёмкости центра.

По оценке замминистра, "возводятся объекты капитального характера с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки строительства при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров".