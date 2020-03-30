Израиль привлечет военных для контроля за соблюдением общенационального карантина - армия

Солдаты ЦАХАЛ мотивированы больше, чем солдаты любой другой армии мира. Фото со страницы Армии обороны Израиля в Twitter.

Иерусалим. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Израиль планирует развернуть войска для контроля за соблюдением мер, призванных сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщило в пятницу издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля.

"Солдаты пройдут обучение для этой миссии и подготовку для работы среди гражданских", - говорится в заявлении армии.

В нем подчеркивается, что "сейчас идет подготовка 500 солдат, которые будут помогать полицейским в патрулировании, обеспечении изоляции и безопасности некоторых районов Израиля".

Как сообщает The Times of Israel, военные будут выполнять патрулирование, блокировать дороги и следить за тем, чтобы жители соблюдали карантинные меры. При этом отмечается, что солдаты будут вооружены.

Кроме того, издание подчеркивает, что тем, кто будет нарушать правила соблюдения ограничений, будет выписан штраф в размере 500 новых израильских шекелей ($139). Некоторые могут быть подвержены тюремному заключению.

The Times of Israel отмечает, что правительство также рассматривало введение более строгих мер по соблюдению общенационального карантина, согласно которым никому нельзя будет выходить из дома ни при каких обстоятельствах с целью сдержать распространение COVID-19 и предотвратить крах национальной системы здравоохранения.

В среду 25 марта в Израиле ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса. Теперь за исключением некоторых случаев гражданам нельзя отходить от дома дальше, чем на 100 метров. Исключение предоставляется, например, для поездки на работу, похода в магазин за продуктами, в аптеку или к врачу. Также можно пойти на свадьбу, похороны или в суд.

По данным Минздрава Израиля, по состоянию на пятницу, в стране диагностировали более 3000 случаев заражения, десять человек с коронавирусом скончались. Между тем, 79 человек выздоровели.