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ЦАМТО

Впервые подразделения РХБ защиты РВСН применили новые машины УТМ-80 для полной спецобработки техники

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УТМ-80М
УТМ-80М.
Источник изображения: inprokom.ru

ЦАМТО, 27 марта. В рамках мероприятий повышения уровня готовности войск (сил) к выполнению задач по локализации ЧС, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций, подразделения РХБ защиты РВСН впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для полной спецобработки техники.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 80 ед. техники, в том числе пусковых установок ПГРК "Ярс".

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 10 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
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