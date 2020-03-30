Впервые подразделения РХБ защиты РВСН применили новые машины УТМ-80 для полной спецобработки техники

ЦАМТО, 27 марта. В рамках мероприятий повышения уровня готовности войск (сил) к выполнению задач по локализации ЧС, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций, подразделения РХБ защиты РВСН впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для полной спецобработки техники.

Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 80 ед. техники, в том числе пусковых установок ПГРК "Ярс".

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 10 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.