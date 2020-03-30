Миру необходимы зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций - Путин

Страны G20 должны ввести мораторий на различные ограничения в отношении тех государств, которые пострадали от коронавируса. Об этом заявил на саммите «Большой двадцатки» президент России Владимир Путин. Общение проходило в режиме видеоконференции.

«Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, - сказал он. - В идеале страны G20 должны ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии. Это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи.

Владимир Путин указал, что пандемия обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию, — сказал российский лидер. - Всем нам, если говорить о «вадцатке» в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономики и восстановления доверия на мировых рынках».

В этой связи Путин предложил обеспечить доступ к финансированию тем странам, которые уже затронули кризисные явления и пандемия.

По его мнению, в этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами Центральных банков, эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любым членам МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок.