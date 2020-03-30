На семи полигонах Западного и Центрального военных округов в рамках проверки будут проведены специальные учения

ЦАМТО, 27 марта. Мероприятия по повышению уровня готовности войск (сил) к выполнению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций завершатся проведением тактико-специальных учений на семи полигонах Западного и Центрального военных округов.

В практических действиях на полигонах "Кирилловский", "Погоново", "Мулино", "Свердловский", "Рощинский", "Чебаркульский" и "Юргинский" будут задействованы подразделения ВКС, РВСН, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

В ходе учений будут на практике отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах.

Инженерные войска Западного и Центрального военных округов выполнят фортификационные работы, медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи, подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия, как на полигонах, так и в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, соединения МТО отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является тренировка органов управления и войск в проведении противоэпидемических мероприятий.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.