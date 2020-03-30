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Интерфакс-АВН

Коронавирус не повлиял на темпы подготовки "Фрегата" на космодроме Восточный - "Роскосмос"

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Разгонный блок "Фрегат"
Разгонный блок "Фрегат".
Источник изображения: © Роскосмос

Благовещенск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Работы по подготовке разгонного блока (РБ) "Фрегат" на космодроме Восточный (Амурская область) идут по графику, в качестве профилактических мер в условиях эпидемии коронавируса весь персонал проходит дистанционную термометрию, сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса").

"В настоящее время специалисты космического центра "Восточный" и НПО имени Лавочкина (входят в госкорпорацию "Роскосмос") на космодроме Восточный проводят пневмовакуумные испытания РБ "Фрегат". Технологические работы по подготовке РБ "Фрегат" идут в соответствии с комплексным графиком подготовки", - говорится в сообщении.

В ЦЭНКИ отметили, что на данный момент на территории космодрома Восточный не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Космический цент "Восточный" проводит все необходимые мероприятия по профилактике распространения COVID-19.

"В ежедневном режиме на космодроме Восточный проводится дистанционная термометрия, все сотрудники с выявленной температурой направляются на осмотр к медицинским работникам и в случае необходимости им выдается больничный лист и назначается лечение", - заверили в ЦЭНКИ.

Все сотрудники, приезжающие из зарубежья, по специальному телефону единой диспетчерской службы докладывают о своем прибытии, параллельно эта информация поступает главному санитарному врачу по ЗАТО Циолковский. Далее проводятся необходимые карантинные мероприятия.

Как сообщалось, РБ "Фрегат" для четырех пусков ракет "Союз-2.1б" с британскими телекоммуникационными спутниками компании OneWeb, доставлены на космодром Восточный в конце февраля. Сами ракеты находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Восточный.

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Страны
Великобритания
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Медицина
Союз-2 РН
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