Военные прикрыли район условной изоляции комплексом РЭБ "Поле-21" в ходе проверки войск на Урале

Екатеринбург. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Специалисты радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проверки войск защитили с помощью комплекса РЭБ "Поле-21" район условного очага инфекции и военно-полевой госпиталь в Свердловской области, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"Практические действия проводились на полигоне под Екатеринбургом. Поставив помехи, специалисты РЭБ создали непроницаемый купол, противодействующий силам и средства наведения и разведки использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аппаратура "Поле-21" позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.