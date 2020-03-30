В китайском Sohu: Гиперзвуковое оружие есть только у одной страны, и это не Россия и не США

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Китайский информационный ресурс Sohu вышел с материалом, посвящённым гиперзвуковым вооружениям. Автор, который, видимо, решил выдать «сенсацию домашнего приготовления», объявил о том, что в мире существует только одна страна, у которой сегодня имеется «настоящее гиперзвуковое оружие», и это «не Россия и не США».

Из материала:

Сегодня в мире существует только одна настоящая гиперзвуковая ракета. И стоит она на вооружении Китая, а не России и США.

В статье китайского СМИ заявлено, что США столкнулись с большими техническими трудностями при создании гиперзвукового оружия и теперь занимаются навёрстыванием упущенных возможностей.

Sohu:

Заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Джон Хэйтен недавно сказал, что американские военные впустую потратили 20 драгоценных лет.

Китайский автор уверен, что речь идёт о годах, когда «США упустили возможность получить собственное гиперзвуковое оружие».

Из материала:

Хотя Россия полагается на наследие, оставленное Советским Союзом в плане гиперзвукового оружия, и в основном опережает Соединенные Штаты, она всё ещё сильно отстаёт от Китая. Отсутствие инвестиций привело к медленному продвижению технологий гиперзвукового оружия. При этом сомнения в наличии гиперзвукового оружия у России, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», высказывают многие, в том числе США.

Далее автор делает свой вывод, заявляя, что «единственной гиперзвуковой ракетой в мире, которая сегодня стоит на вооружении, является китайская DF-17.

Из статьи:

Китай – единственная страна, обладающая гиперзвуковой ракетой и осмелившаяся показать её публично.

Видимо, китайский автор по-настоящему слабо знаком с современными вооружениями и не знает о том, что на вооружении ВКС РФ находится, например, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Исходя из этого, материал в Sohu можно относить к китайскому варианту показного ура-патриотизма.