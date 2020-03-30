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The National Interest (США): МиГ-35 — лучший российский истребитель четвертого поколения?

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Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. День третий
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. День третий.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Автор с явным восхищением пишет о российском истребителе МиГ-35, который вырос из советской разработки 70-х годов. Он рассказывает о том, как инженеры выжали все возможное из характеристик четвертого поколения и с какими трудностями сталкивается машина на международном рынке вооружений.

МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации" (ранее КБ Микояна и Гуревича) является самым современным истребителем четвертого поколения, который можно отнести к категории 4++. То есть, это самолет четвертого поколения, в котором используются новейшие материалы, двигатели, авионика и уменьшенная эффективная поверхность рассеяния.

Самолеты поколения 4++

МиГ-35 - это по сути последний член семейства двухмоторных истребителей МиГ-29. В его основу легла конструкция МиГ-29К, который, в свою очередь, является модернизированным МиГ-29М. А тот и сам стал усовершенствованной версией истребителя обеспечения господства в воздухе из 1970-х годов МиГ-29.

По данным вебсайта компании МиГ, современные истребители поколения 4++ или четвертого поколения относятся к "новому объединенному семейству многоцелевых истребителей… которые обладают высокой степенью унификации конструкции, силовой установки, авиационных систем, бортовой радиоэлектроники и оружия".

Истребители поколения 4++ предназначены для выполнения широкого круга задач, включая "противовоздушную оборону военно-морских сил, достижение превосходства в воздухе, уничтожение морских и наземных целей высокоточным управляемым оружием как днем, так и ночью, в любых погодных условиях".

Самолеты поколения 4++ по сути дела стараются выжать как можно больше из характеристик машин четвертого поколения, используя более эффективную аэродинамическую схему, более легкие композитные материалы, увеличивая боевую нагрузку и дальность применения оружия, повышая топливную экономичность двигателя и уменьшая радиолокационную заметность за счет применения радиопоглощающих материалов и/или красок.

Переработанная классика

Одним из больших плюсов МиГ-35 является управление вектором тяги. Во всех самолетах воздух поступает в воздухозаборник двигателя, смешивается с топливом, подвергается компрессии и воспламеняется, создавая тягу. Отработанный горячий воздух и выхлопные газы затем рассеиваются позади самолета.

Самолет с управляемым вектором тяги позволяет лучше контролировать направление выхлопных газов, за счет чего повышается его маневренность. Он не просто выбрасывает эти газы через сопло, а направляет их, иногда в нескольких направлениях одновременно, делая это при помощи регулируемых сопел. Это позволяет самолету совершать более резкие маневры, которые невозможно исполнить с использованием обычных систем управления.

МиГ-35 очевидно предназначен для применения лазерного оружия, хотя это лишь слухи, и вполне возможно, что ничего подобного не будет.

МиГ-35 обладает хорошими характеристиками, а с учетом его управляемого вектора тяги это один из лучших самолетов поколения 4++. Но за пределами России он не пользуется особой популярностью.

Египет проявлял определенный интерес к МиГ-35, но очевидно предпочел купить более дешевый МиГ-29М, который во многом похож на МиГ-35.

Да и в российских вооруженных силах эта машина не играет особой роли. Онлайновые источники указывают на то, что в российском арсенале всего два таких самолета из серийного производства.

Несмотря на высокую маневренность МиГ-35, ему предстоит еще долгий путь, чтобы занять достойное место.


Калеб Ларсон (Caleb Larson)

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Египет
Россия
США
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
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