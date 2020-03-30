Краповый цвет – это символ безопасности

Войска Росгвардии отмечают 209-летие

27 марта отмечается День войск Национальной гвардии Российской Федерации. В 1811 году указом императора Александра I в этот день были сформированы воинские батальоны внутренней стражи – прообраз современной Росгвардии. Инициатором создания войск правопорядка и первым командующим стал участник Итальянского и Швейцарского походов Суворова, Отечественной войны 1812 года генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский.

За свою более чем двухвековую историю войска вписали немало ярких страниц в героическую летопись Отечества. Менялись наименования и организационно-штатная структура войск, функции и задачи, но неизменными всегда оставались верность долгу, мужество и самоотверженность воинов.

306 представителей войск правопорядка удостоены «Золотой Звезды» Героя Советского Союза, 172 военнослужащих и сотрудника стали Героями Российской Федерации. Сегодня правопреемниками этих традиций являются военнослужащие и сотрудники войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Решение о создании Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, которое было принято в апреле 2016 года, стало очередным шагом, позволившим консолидировать усилия на самых важных направлениях обеспечения государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан страны. Возглавил это уникальное по своему составу, задачам и функциям ведомство генерал армии Виктор Золотов.

С уверенностью можно сказать, что на современном этапе Росгвардия занимает достойное место в системе органов власти страны, является слаженной и высокоэффективной правоохранительной структурой, способной противостоять современным вызовам и угрозам.

Для выполнения задач и обеспечения деятельности Росгвардии сформированы 8 округов войск Национальной гвардии РФ, 83 территориальных органа по субъектам Российской Федерации. Войска охраняют специальные грузы, важные государственные, режимные объекты и объекты, подлежащие обязательной охране, осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Со всеми задачами росгвардейцы справляются успешно. Об этом красноречиво говорят результаты работы ведомства в минувшем году.

В 2019 году военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности гостей и участников 47 спортивных и иных официальных международных мероприятий. Среди них XXIX Всемирная зимняя универсиада в г. Красноярске, V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», XVIII Молодежные Дельфийские игры России в г. Ростове-на-Дону, XXIII Петербургский международный экономический форум, V Восточный экономический форум в г. Владивостоке, экономический форум и саммит «Россия – Африка» в г. Сочи.

Под надежной охраной войск находятся важные государственные объекты. Это атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности. Благодаря бдительности военнослужащих войск Национальной гвардии РФ в 2019 году предотвращено хищение материальных средств с охраняемых объектов на сумму, превышающую 25 млн руб., задержано около 8 тыс. нарушителей пропускного режима.

В ходе выполнения задач по охране важных государственных объектов морскими подразделениями Росгвардии осмотрено свыше 2,8 тыс. подводных объектов общей площадью 802 тыс. кв. км. Водолазы войск Национальной гвардии РФ провели под водой около 4,8 тыс. часов.

Благодаря авиационным полкам и эскадрильям, авиационным отрядам специального назначения войска мобильны и могут эффективно выполняют задачи на всей территории страны. В 2019 году авиаторы Росгвардии совершили свыше 40 тыс. полетов. Кроме того, в результате выполнения служебно-боевых задач авиацией ведомства выявлены 100 фактов браконьерства, 60 лиц и 9 транспортных средств, находившихся в розыске.

Ежедневно на маршруты патрулирования выходят более 3 тыс. групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Эти мобильные наряды первыми прибывают на места происшествий, активно пресекают преступления и правонарушения, нередко спасают людей при чрезвычайных происшествиях и первыми приходят на помощь гражданам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Четкие и грамотные действия личного состава групп задержания позволили пресечь около 83 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества и свыше 95 тыс. правонарушений на объектах и местах проживания и хранения имущества граждан.

Активное участие Росгвардия принимает в реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, обеспечивая совместно с коллегами из других ведомств выработку мер по повышению уровня безопасности мест отдыха и оздоровления детей, а также объектов образовательной сферы. Силами наших подразделений обеспечивается защита объектов Международного детского центра «Артек», всероссийских детских центров «Орленок», «Океан» и «Смена».

Продолжается планомерная работа по усилению государственного контроля за оборотом оружия, деятельностью частных охранных структур, а также обеспечением безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса.

Сегодня подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии осуществляют контроль владельцами оружия, которых насчитывается в нашей стране около 4 млн. На руках у граждан находится более 6,6 млн единиц оружия.

В 2019 году сотрудники Росгвардии провели 3,7 млн проверок, по результатам которых 250 тыс. владельцев оружия были привлечены к административной ответственности, аннулировано около 50 тыс. лицензий и разрешений.

Кроме того, проведена проверка 2,1 тыс. объектов топливно-энергетического комплекса, осуществлен контроль за деятельностью 19,3 тыс. частных охранных организаций и 916 частными детективами.

При этом в сфере лицензионно-разрешительной работы гражданам оказывается 25 видов государственных услуг, из них 24 – в электронном виде.

Значительный объем задач продолжает решаться войсками в тесном взаимодействии с коллегами из других силовых и правоохранительных структур.

Сохраняется положительная динамика совместной работы с органами внутренних дел по обеспечению общественного порядка.

Наращивается диапазон задействования наших подразделений в интересах органов безопасности, государственной охраны, таможенной службы, уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, войска находятся в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивая в том числе авиационную поддержку этих мероприятий. В прошлом году сводные подразделения войск принимали участие в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.

Поступательное развитие войск Национальной гвардии Российской Федерации продолжается и сохраняет свой динамичный темп. Совершенствование их служебно-боевой деятельности будет способствовать повышению национальной безопасности, всесторонней защите интересов нашей страны и ее граждан. Военнослужащие и сотрудники ведомства, как и прежде, с честью будут выполнять свой воинский и служебный долг, неизменно руководствуясь принципом, заложенным в девизе Росгвардии «Всегда на страже! ».

Сергей Дюльдин

Сергей Анатольевич Дюльдин – военный журналист.