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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Грядет «Defender Europe - 2021» – Пентагон заявил о достижении текущих целей

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Учения НАТО
Учения НАТО.
Источник изображения: www.belvpo.com

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси перешла к активной фазе – комплексному учению с участием порядка 6 тыс. человек. Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин отметил, что «предстоящие мероприятия позволят не только оценить уровень подготовки, но является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ».

Проверка боеготовности белорусских войск проводится на фоне не простой военно-политической и стратегической обстановки. «Идет милитаризация Европы, увеличиваются составы группировок войск и количество вооружений, растет интенсивность учений на территории сопредельных стран», – подчеркнул министр.

Несмотря на заявление европейского командования СВ США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, полностью «Defender Europe — 2020» не прекращено.

О том, что маневры не будут отменены и большая часть из 20-ти тысячного американского контингента, запланированного к участию в учениях «Defender Europe — 2020», прибыла к местам проведения мероприятий, заявила и американский посол в Польше Джоржетт Моcбахер.

Более того, на днях бывший военный атташе США в Польше, директор варшавского отделения Центра анализа европейской политики полковник Рэй Вуйчик в интервью PolskieRadio24.pl заявил, что Пентагон уже планирует учения «Defender Europe – 2021», основываясь на важных уроках, извлеченных из мероприятий боевой подготовки этого года.

Целью учений «Защитник Европы — 2021» станет повышение стратегической и тактической готовности вооруженных сил, а также улучшение оперативной совместимости европейских и американских сил. В следующем году военные учения будут сосредоточены на Балканах с участием 23 стран.

Рэй Вуйчик отметил, что, несмотря на то, что коронавирус повлиял на масштаб маневров в регионе, основные цели «Defender Europe — 2020» достигнуты.

Напомним, что начальная фаза данных учений началась еще в январе текущего года. К сегодняшнему моменту, когда страны ЕС закрыли свои границы и ввели карантин, значительная часть из запланированных военнослужащих уже были отправлены в Европу. Кроме того, более 10 тыс. единиц вооружения и специальной техники 1-й кавалерийской дивизии США были перевезены на европейские базы заблаговременного складирования.

Более того, часть мероприятий запланированных маневров продолжается в странах Балтии и Польше в настоящее время. К примеру, несмотря на пандемию и закрытие государственных границ в странах Балтии, с 25 по 28 марта на полигоне Адажи пройдет учение «Железное копье-2020», в рамках которого военнослужащие латвийской механизированной пехотной бригады сухопутных войск и многонациональной батальонной тактической группы НАТО отработают общие действия в ходе совместных маневров танковых и механизированных подразделений.

В Эстонии прошла смена британского контингента из состава МБТГр НАТО. В страну прибыли 700 военнослужащих Королевского полка фузилеров, несколько десятков боевых машин пехоты Warrior. От предыдущей смены в стране остались танки Challenger 2.

Принято решение, что военнослужащие и техника 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии ВС США, изначально прибывшей в Польшу для участия в учениях «Defender Europe — 2020» остаются в стране для усиления американской операции «Атлантическая решимость». К слову, в рамках этой операции на польской территории уже размещена бронетанковая бригада 1-й кавалерийской дивизии СВ США.

По оценке полковника Вуйчика, главный вопрос «Defender Europe — 2020» отработать удалось – это переброска американских сил и средств в Европу. Для этого были использованы многие морские и воздушные гавани, а также другая инфраструктура в Латвии, Германии, Нидерландах и Польше.

Это позволило США, несмотря на отмену многих мероприятий боевой подготовки в 2020 году, начать планирование не менее масштабных маневров на следующий год, что лишь поддтверждает нацеленность Вашингтона на нагнетание обстановки в Восточной Европе.

Владимир Вуячич

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