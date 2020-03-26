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РИА Новости

Военный эксперт: танк – грозное оружие лишь в умелых руках

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Американские СМИ назвали советский прообраз "Арматы" кошмаром для НАТО. Но дело не в самом танке, а в умении с ним обращаться, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

Танк Т-95, который в СССР разрабатывали незадолго до распада страны, мог стать кошмаром для НАТО, пишет National Interest.

Танк должны были оснастить 152-миллиметровой пушкой, что обеспечило бы ему большую дальнобойность и возможность использовать обычные артиллерийские снаряды – и тогда Т-95 превзошел бы большинство западных танков с 120-миллиметровыми пушками, пишет издание.

Хотя информация о бронировании боевой машины отсутствует, скорее всего, Т-95 был бы оснащен системой активной защиты, а также комплексом динамической защиты, отмечает The National Interest.

Несмотря на то, что танк так и остался в проекте, некоторые особенности его конструкции были учтены при создании танка Т-14 "Армата", пишет автор статьи.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что даже самый современный танк будет бесполезным в бою при неумелом использовании.

"Хороший или не хороший обычно определяют не газетчики, а специальная комиссия Минобороны. Они там могут говорить, что если бы такой танк появился, он бы стал кошмаром, но нужно понимать, что и современные наши танки – Т-72, Т-90 последней модификации – представляют такую же угрозу. В умелых руках танк – грозное оружие. Нужно просто посмотреть, как танки использовались в последнее время в конфликтах на Ближнем Востоке. Сирийские танкисты себя показали достаточно хорошо, они воевали в основном на танках Т-72, Т-64. И как воевали саудовцы на современных танках "Абрамс"? Сразу видна большая разница, их не спасла ни броня, ни электроника на борту", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-95
Проекты
NATO
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