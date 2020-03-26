Военный эксперт: танк – грозное оружие лишь в умелых руках

Американские СМИ назвали советский прообраз "Арматы" кошмаром для НАТО. Но дело не в самом танке, а в умении с ним обращаться, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.
Танк Т-95, который в СССР разрабатывали незадолго до распада страны, мог стать кошмаром для НАТО, пишет National Interest.
Танк должны были оснастить 152-миллиметровой пушкой, что обеспечило бы ему большую дальнобойность и возможность использовать обычные артиллерийские снаряды – и тогда Т-95 превзошел бы большинство западных танков с 120-миллиметровыми пушками, пишет издание.
Хотя информация о бронировании боевой машины отсутствует, скорее всего, Т-95 был бы оснащен системой активной защиты, а также комплексом динамической защиты, отмечает The National Interest.
Несмотря на то, что танк так и остался в проекте, некоторые особенности его конструкции были учтены при создании танка Т-14 "Армата", пишет автор статьи.
Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что даже самый современный танк будет бесполезным в бою при неумелом использовании.