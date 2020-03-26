Пандемия, за ней – мессия

Пять причин для нового передела мира

Многообразие «странностей» глобальных и региональных процессов может быть объяснено переформатированием мира. На первом этапе цели и задачи транснациональных и национальных элит совпадают, что объясняет удивительную согласованность их действий.

Почти вся Старая Европа сидит в карантине. Китай ввел особый режим на территориях с населением в десятки миллионов человек. Парализованы промышленность и транспорт. Резко сокращается объем потребления нефти, цена барреля упала до рекордно низкого уровня. Некоторые эксперты прогнозируют 5-7 долларов за бочку при сохранении существующих тенденций («Крах СССР в подарок», «ВПК» №11, 2020).

Одновременно в мировых СМИ набирает обороты «реклама» апокалиптического оружия, которое скоро появится на вооружении отдельных стран, в частности США. От некоторых отставных американских генералов можно услышать о том, что у них почти создано гравитационное оружие. Принцип действия, естественно, не разъясняется - военная тайна. Можно было бы предположить, что под словом «гравитационное» понимается нечто не связанное с тяготением. Тогда такие заявления могли бы служить основанием для разведывательных и аналитических усилий. Однако утверждается, что оружие именно гравитационное: оно вызывает землетрясения и прочие нехорошие вещи. И на эту потрясающую глупость люди ведутся.

Звучали заявления американских отставников о способности армии США перебрасывать войска в любую точку мира в считанные мгновения с помощью телепортации. И куда же без телепатии и телекинеза. Тут тоже все в порядке - они уже давно на службе Пентагона.

На фоне этих баек в конце 2019 года в эфир выходит сериал «Мессия». Уже при работе над ним в среде околокиношной общественности он стал предметом бурных дебатов. В сериале показывается, каким образом в наш мир войдет фигура, именуемая в Апокалипсисе Антихристом. Даже актер на главную роль подобран так, чтобы в наибольшей степени соответствовать внешними данными параметрам разных предсказаний.

Многое из совершаемого нынешними лидерами мира несет на себе отпечаток наигранности, следования определенному плану, при явном несоответствии принимаемых решений ситуации. Взять пандемию коронавируса. Спору нет – это крайне опасная инфекция и меры по ее локализации абсолютно правильны. Однако сразу возникает вопрос: а почему столько внимания именно коронавирусу. Ведь если сравнить его смертоносность с другими заболеваниями, он выглядит не таким страшным. Если за три месяца пандемии в мире погибло около 10 тысяч человек (в годовом исчислении 40 тысяч), то за 2019 год туберкулез убил 1,3 миллиона, гепатиты – почти столько же (1,286 млн), ВИЧ – 770 тыс., обычный грипп – 650 тыс., малярия – 405 тыс., корь – 142 тысячи. Почему не объявляется пандемия по поводу туберкулеза или гепатита? Оснований куда больше. Ведь в процентном отношении погибших к общему числу зараженных коронавирус уступает туберкулезу, гепатитам и ВИЧ в десятки раз.

“Резкий всплеск популярности левых идей на Западе заставляет хозяев мира радикально переформатировать сознание населения”

Все эти факты наводят на мысль, что запущен некий глобальный план, в реализации которого принимают участие вся транснациональная элита и лидеры ведущих государств. Оснований для такого предположения достаточно. Во-первых, глобальный кризис, охвативший все сферы жизни современной цивилизации, включая духовную, продолжает углубляться. Более того, все ведущие мировые эксперты прогнозируют неизбежное наступление его новой волны в экономической области, которая неизбежно перетечет в духовную сферу и вызовет эскалацию военной напряженности. Выход при существующем миропорядке не просматривается – нужен новый, о чем западные лидеры говорили неоднократно.

Во-вторых, транснациональные элиты, потерпев поражение в попытке построить единый мир согласно стратегии глобализации, начали терять свое влияние в результате «восстания национального капитала», которое в США привело к победе Трампа. Вышел из-под контроля Китай, получивший от глобализации нынешнюю экономическую мощь. Без радикальной смены существующих тенденций «транснационалов» ждет уход не вторые роли, а отчасти гибель. В-третьих, рвущийся к власти национальный капитал отчетливо понимает, что без военного насилия ему не расширить и не удержать рынки. А без этого он обречен погибнуть под давлением конкурентов из других стран и глобальных элит. Но военное насилие эффективно, если к нему готова нация. А сегодня в мире не осталось «боевых народов», кроме русского. Поэтому без переформатирования сознания своего населения национальный капитал не имеет перспективы. А для этого должен быть перестроен весь уклад жизни государств и народов. В-четвертых, научно-технический прогресс достиг таких вершин, которые уже выводят его из-под контроля политических и экономических элит. IT-сообщество, научный мир начинают осознавать свою мощь и, похоже, желают сами играть решающую роль в определении будущего мира. Для глобалистов это создает угрозу утраты влияния и даже гибели, как минимум – политической и экономической, и является еще одним основанием для смены миропорядка. В-пятых, социально-политическая и протестная активизация масс с переходом в ряде случаев на их сторону отдельных подразделений силовых структур делает крайне затруднительным или даже невозможным проведение непопулярных реформ, сохранение элитами власти и ставит под вопрос само их существование. К радикальному переформатированию жизни общества в целом и сознания народов побуждает и резкий всплеск популярности левых идей в западном мире, особенно в США.

Понимание этого пришло достаточно давно, глобалисты с опорой на американскую военную мощь пробовали переиграть сценарий с самого начала XXI века. Однако попытки сделать это с опорой как на грубую военную силу, так и на «мягкую», провалились. Не удался и проект переформатирования сознания народов, прежде всего Европы и США. Одной из главных причин провалов стало явное нежелание населения ухудшать свою жизнь и тем более рисковать здоровьем, разрушать сложившиеся веками традиционные основы общества ради сохранения и укрепления власти мировых и национальных элит, расширения рынков в интересах капиталистов. Другим, также ключевым фактором стал устойчивый суверенитет большинства государств. Еще одна причина неудачи глобализации – сопротивление национальных элит незападных государств.

Ожидать, что глобалисты, потерпев поражение в попытке построения единого, мондиального, мира, сразу сдадутся и откажутся от дальнейшей борьбы глупо. Они должны были попытаться еще раз добиться господства и выработать новую стратегию, с учетом извлеченных уроков. То есть такую, которая, с одной стороны, позволила бы устранить причины провала предыдущей попытки, а с другой – по возможности предотвратить противодействие национальных элит до тех пор, пока процессы глобализации не обретут необратимый характер.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер",