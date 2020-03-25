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Интерфакс-АВН

Очередной Ил-76МД-90А для российских военных передан на летные испытания - ОАК

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Первый построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203, регистрационный номер RF-78658). Ульяновск, 17.03.2020
Первый построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203, регистрационный номер RF-78658). Ульяновск, 17.03.2020.
Источник изображения: Сергей Князевский / russianplanes.net ( ссылка )

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" построило еще один экземпляр модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"На ульяновском самолетостроительном предприятии АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершено строительство нового тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А", - сообщила пресс-служба корпорации.

В ОАК напомнили, что самолет построен в рамках контракта с Минобороны РФ.

"После проведения лётно-технических испытаний на территории аэродромного комплекса "Ульяновск-Восточный" и окраски в ливрею Минобороны, оно пополнит базирующийся в Ульяновске авиационный полк военно-транспортной авиации (ВТА)", - сообщили в ОАК.

В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия начали процедуру наземной отработки самолета. "В настоящее время в стадии сборки находятся еще несколько воздушных судов данной модификации", - заявил технический директор АО "Авиастар-СП" Сергей Платонов, слова которого приводит пресс-служба ОАК.

Предприятие завершило наземные испытания еще одного нового Ил-76МД-90А, построенного для военных, он находится на стадии летных испытаний и совершил уже пять полетов, отметили в корпорации.

В начале марта глава ОАК Юрий Слюсарь потребовал увеличения темпов производства транспортников Ил-76МД-90А, чтобы выполнить обязательства перед заказчиками. 5 марта Слюсарь провел рабочее совещание на заводе "Авиастар-СП", где обсуждалось выполнение производственной программы предприятия, сообщили в пресс-службе ОАК.

"Генеральный директор ОАК по итогам проведения рабочего совещания и осмотра производственных цехов, сказал, что сейчас перед предприятием стоит главная задача наращивания темпов серийного производства самолетов Ил-76МД-90А, выполнения обязательств перед заказчиками и выхода на стабильный график поставок авиационной техники", - заявили тогда в корпорации.

Как сообщалось, на ульяновском предприятии разворачивается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, однако пока поставки военным выполняются с отставанием от графика. Планировалось, что в 2019 году Минобороны РФ получит пять таких самолетов, но сообщалось о передаче только трех.

В марте 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил о срыве предприятием "Авиастар-СП" поставок Ил-76МД-90А по гособоронзаказу-2018. В связи с этим была создана постоянно действующая комиссия Минобороны и Минпромторга для "ручного управления" заводом.

"Это означает, что практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКРов по этому направлению. Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет", - пояснил он.

По словам Борисова, с 2021 года "Авиастар-СП" должен выйти на производство более 10 транспортников Ил-76МД-90А в год.

Ил-76МД-90А является вторым поколением самолета Ил-76. В отличие от строевых Ил-76МД они оснащены более мощными и экономичными двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн.

По данным производителя, у нового самолета возросла грузоподъемность и дальность доставки десанта и грузов. Так, возможности доставки грузов массой 52 тонны увеличены до 5000 километров. Максимальная нагрузка - до 60 тонн.

Ил-76МД-90А может перевозить 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 - в двухпалубном. Самолет способен перевозить и десантировать современные БМД, БТРД, САУ и другую технику воздушно-десантных войск.

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