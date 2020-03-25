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Компания GE Marine поставит двигатели для новых катеров PKX-B ВМС Республики Корея

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Ракетно-артиллерийский катер PKMR 211 Chamsuri-211
Головной южнокорейский ракетно-артиллерийский катер PKMR 211 Chamsuri-211 нового типа PKX-B.
Источник изображения: DAPA

ЦАМТО, 24 марта. Компания GE Marine объявила о заключении контракта на поставку газотурбинных двигателей LM500 мощностью 4,6 МВт для оснащения четырех скоростных патрульных катеров класса "Чамсури-2" (PKX-B - Patrol Killer Experimental-B) ВМС Республики Корея.

Двигатели предназначены для оснащения 13-го, 14-го, 15-го и 16-го катеров серии, которые строятся компанией Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC). Таким образом, все 16 катеров PKX-B, заказанных ВМС Республики Корея, будут оснащены газотурбинными двигателями LM500.

Модули LM500 будут изготовлены, собраны и испытаны в Республике Корея компанией Hanwha Aerospace. По данным GE, южнокорейская фирма производит отдельные компоненты LM500 на территории Республики Корея, а также собирает, испытывает и устанавливает двигатели на катерах PKX-B. Компания GE обеспечивает техническую поддержку и контроль выполняемых работ.

Компании-партнеры также получат возможность поставлять двигатели LM500 для катеров PKX-B Батч.2, строительство которых начнется в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, компания HHIC была выбрана подрядчиком строительства партии из 16 катеров класса PKX-B Батч.1 (также известны как "Чамсури-2") в 2014 году.

Как планируется, катера PKX-B дополнят более крупные 500-тонные патрульные катера класса PKX-A "Гамдоксури" при выполнении задач по обороне территориальных вод Республики Корея и защите морских путей сообщения.

В 2015 году с HHIC был заключен контракт на постройку первого корабля серии. Он был спущен на воду в июле 2016 года. В октябре 2016 года с компанией был подписан контракт на строительство еще трех катеров класса PKX-B, спуск на воду которых состоялся в декабре 2018 года.

Контракт стоимостью 256 млрд. вон (223 млн. долл.) на постройку четырех дополнительных катеров PKX-B Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) заключило с HHIC в июне 2017 года. Они были спущены на воду в декабре 2019 года и должны быть переданы ВМС Республики Корея в 2020 году. Контракт стоимостью 246 млрд. вон (203 млн. долл.) на поставку последних четырех катеров серии был заключен в октябре 2019 года. Они должны быть поставлены ВМС Республики Корея до конца 2022 года. Всего компания получила заказы на поставку ВМС РК 16 катеров класса PKX-B общей стоимостью 1,1 трлн. вон. В перспективе ожидается закупка еще до 18 катеров PKX-B Батч.2.

Головной катер серии PKX-A, PKMR-211 "Гамдоксури", был передан ВМС Республики Корея 30 октября 2017 года. Второй катер, PKMR-212, был поставлен южнокорейскому флоту 26 ноября 2019 года.

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
Проекты
2020-й год
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