В Амурское объединение ВВО поступила первая партия командно-штабных машин на базе автомобиля "Тигр"

Система комплексной связи и управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".

ЦАМТО, 24 марта. В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия новейших командно-штабных машин П-230Т на базе автомобиля повышенной проходимости "Тигр".

Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, позволяющим проводить видеоконференцсвязь, телефонную связь и электронную переписку не только на месте, но и в движении.

Важным фактором при использовании поступившей машины является возможность обеспечения режима защищенной связи от средств радиоэлектронной борьбы и помех, при осуществлении различных режимов связи.

Автоматизированные рабочие места в машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений – оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.