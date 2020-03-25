Карабины CAR 816 для армии Индии обойдутся в 5,6 тысяч долларов за штуку

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После заключения соглашения о закупке пулеметов (LMG) индийская армия ожидает обновления арсенала автоматических карабинов ближнего боя (CQB). Известно о том, что соглашение по этому поводу будет заключено до конца марта.

По последним сведениям, индийские вооружённые силы намерены закупить карабины у компании Caracal, базирующейся в ОАЭ. Общая сумма контракта, которую называют индийские СМИ, составляет около 533,33 млн долларов. Эти средства планируется потратить на приобретение 93895 единиц стрелкового оружия.

Если это так, что один автоматический карабин будет обходиться для индийского бюджета более чем в 5,6 тысяч долларов!

Речь идёт о версии карабина CAR 816. Это стрелковое оружие под патрон 5,56×45 мм. Начиналось его производство в 2015 году.

Издание Financial Express со ссылкой на представителя Минобороны Индии сообщает, что комитет по надзору уже предоставил в военное ведомство отчёт о целесообразности такой сделки.

Когда в оппозиционных политических кругах Индии узнали о параметрах контракта, то сразу же заявили о возможной коррупционной составляющей сделки. Это вызвало скандал в индийских военных и политических элитах. После в Индии стали писать о том, что «на данный момент сделка не завершена, идут обсуждения».

При этом известно, что в Индии уже прошли масштабные испытания автоматического стрелкового оружия от Caracal, причём боеприпасы к карабинам во время испытаний использовались исключительно индийские.