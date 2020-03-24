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Интерфакс-АВН

Гутерриш призвал к прекращению военных действий во всем мире в условиях пандемии коронавируса

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш.
Источник изображения: © EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

Нью-Йорк (ООН). 23 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному повсеместному прекращению боевых действий и борьбе с бушующим в мире коронавирусом.

"Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - заявил он в своем видеообращении в понедельник.

Гутерриш попросил все воюющие стороны "остановить военные действия, отбросить недоверие и вражду, заставить пушки замолчать, прекратить артиллерийские обстрелы и остановить авиаудары".

"Это чрезвычайно важно, для того чтобы содействовать созданию коридоров для доставки жизненно необходимой помощи, создать ценные возможности для дипломатии, дать надежду тем, кто находится в наиболее уязвимом положении по отношению к коронавирусной инфекции Covid-19", - подчеркнул генсекретарь ООН.

По его словам, женщины, дети, инвалиды, маргинализированные и перемещенные лица в наибольшей степени рискуют стать жертвами катастрофического воздействия Covid-19. Беженцы и другие лица, перемещенные в результате насильственного конфликта, уязвимы вдвойне, отметил генсек.

"Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Следует положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в нашем мире", - заявил Гутерриш.

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