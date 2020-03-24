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Интерфакс-АВН

В российский армии нет заболевших коронавирусом - Минобороны

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: http://stat.mil.ru

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных силах России нет заболевших коронавирусом, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

"На сегодняшний день случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Вооруженных силах остается благоприятной", - сказал он.

Тришкин заявил, что в Вооруженных силах РФ постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медпомощи пострадавшим от вирусных инфекций.

"На базе лечебных учреждений Минобороны России подготовлены специальные отделения для проведения обсервационных мероприятий", - сказал Тришкин.

"Оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на наших возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих. Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объеме", - сообщил он.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ перебросило самолетами в Италию около 100 российских военных специалистов и оборудование в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

"Отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи", - сказал в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Италия "лидирует" в Европе по числу заболевших коронавирусом.

Общее число скончавшихся от коронавируса в Италии, по данным на воскресенье, - около 5,5 тыс. Общее число заразившихся за все время - более 59 тыс. человек.

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