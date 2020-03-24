Оказываемая Италии помощь не скажется отрицательно на боеготовности Вооружённых сил РФ - Минобороны РФ

В Италию отправлена одна из 15 лабораторий войск РХБЗ и 66 человек из 20 тыс. военнослужащих этого рода войск

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не скажется на боевой способности войск, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий (эпидемии - ИФ) в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства", - заявил генерал журналистам в понедельник.

"Если взять по цифрам, - отметил он, - то отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи".