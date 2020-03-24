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Военное обозрение

В Sohu рассказали, за что Китай благодарен «маленькой европейской стране» - Белоруссии

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Источник изображения: topwar.ru

В последние годы военно-техническое сотрудничество между Китаем и Белоруссией развивается особенно стремительными темпами. Минск взял курс на укрепление военных связей с Пекином, стремясь не замыкаться лишь на партнерстве с Россией.

Если военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии является, во-первых, прямым следствием существовавшей советской военно-промышленной системы, а во-вторых – результатом особых отношений между двумя государствами, являющимися ближайшими союзниками на постсоветском пространстве, то связи с Китаем долгое время развивались медленно. Ситуация изменилась после того, как Александр Лукашенко решил диверсифицировать военно-техническое сотрудничество Белоруссии. Идеальным партнером и стал Китай.

Информационное агентство Sohu подчеркивает важность китайско-белорусских связей, поскольку Белоруссия обладает очень развитой военной промышленностью, а также передовыми технологиями в сфере разработок ракетных пусковых установок. Так, именно с помощью Белоруссии Китай создал шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). За это, как пишет Sohu, Китай благодарен "маленькой европейской стране - Белоруссии".

В 2009 году в Минске было открыто предприятие «Волат-Санцзян», занимающееся выпуском гидромеханических передач для тяжелых автомобилей и колесных тягачей. В результате открытия нового предприятия, белорусская военная промышленность обеспечила себя заказами, а Китай смог получить дополнительные возможности для создания собственных мобильных стратегических ракетных комплексов.

Затем Александр Лукашенко выступил с идеей создания либо совместных китайско-белорусских, либо чисто китайских высокотехнологичных предприятий, которые бы занялись производством современных средств связи и наблюдения, вычислительной техники, беспилотных летательных аппаратов.

Источник изображения: topwar.ru

Наконец, была принята совместная ракетная программа Китая и Белоруссии, вследствие которой появилась на свет реактивная система залпового огня «Полонез». На шасси белорусского предприятия МЗКТ была создана пусковая установка для китайских ракет А200, имеющих дальность до 300 км.

Затем был создан совместный китайско-белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1». Он был разработан China Aerospace Scienceand Technology Corporation на основе белорусских технологий и запущен в январе 2016 г. с космодрома «Сичан» в КНР.

По мнению китайских авторов, даже Россия при всей своей технологической развитости не может обойтись без белорусских технологий, и это обстоятельство делает сотрудничество с Минском особенно важным для Пекина. В Китае называют Белоруссию настоящим другом и подчеркивают, что она помогает Поднебесной преодолеть технологическую блокаду, организованную США и их союзниками.

С другой стороны, и в Белоруссии прекрасно понимают, что без привлечения зарубежных партнеров сохранить военную промышленность страны не представляется возможным. Поэтому Лукашенко и рассыпался в комплиментах Китаю и председателю Си Цзиньпину.

Однако развивающееся китайско-белорусское военно-техническое партнерство таит в себе риск столкновения интересов России и Китая в Белоруссии, поскольку долгое время именно Россия была главным партнером для белорусской военной промышленности.

Впрочем, многие эксперты считают, что несмотря на успех отдельных китайско-белорусских проектов, все же сотрудничество двух стран в военно-технической отрасли имеет скорее эпизодический, чем регулярный характер, и в обозримом будущем Минску в любом случае придется признать зависимость страны от военно-технического партнерства именно с Россией, а не с Китаем.

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Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Продукция
Полонез РСЗО
Компании
МЗКТ
Проекты
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