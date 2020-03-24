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ЦАМТО

Индия планирует в ускоренном порядке закупить 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31

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Корабельный вертолет радиолокационного дозора Ка-31 авиации ВМС Индии
Корабельный вертолет радиолокационного дозора Ка-31 авиации ВМС Индии.
Источник изображения: АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)

ЦАМТО, 23 марта. Индия ведет переговоры с Россией по вопросу поставки в ускоренном режиме 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 к ожидаемому вводу в эксплуатацию в 2021 году авианосца "Викрант" (Vikrant).

Официальные источники в ВМС Индии 20 марта сообщили Jane's Defence Weekly, что флот намерен финализировать контракт в ближайшее время. Получение заявки от индийской стороны 19 марта подтвердил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью "Интерфаксу".

По словам офицера индийских ВМС, приобретение вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 в дальнейшим продолжится. Предполагается дополнительно приобрести, как минимум, 12 аналогичных платформ.

Поставка партии из 10 вертолетов Ка-31 на сумму около 36 млрд. рупий (478,8 млн. долл.) была одобрена Министерством обороны Индии в мае 2019 года. До четырех винтокрылых машин предназначены для базирования на 37750-тонном авианосце, который должен получить полный комплект истребителей МиГ-29К/КУБ и вертолетов Ка-31 к 2022 году.

Ожидается, что около 6 из 10 новых Ка-31 будут эксплуатироваться на самых современных боевых кораблях индийских ВМС, включая четыре фрегата проекта 1135.6M, два из которых строятся на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде. Еще два будут построены по лицензии индийской государственной компанией Goa Shipyard Limited после передачи необходимых технологий.

Предполагаемые к закупке Ка-31 дополнят более старые модели, большинство из которых, как ожидается, в ближайшее время пройдут ремонт и модернизацию в середине срока эксплуатации в России.

ВМС Индии стремятся завершить переговоры о приобретении 10 вертолетов Ка-31 как можно скорее, чтобы предотвратить любые дальнейшие отсрочки в оперативном развертывании авианосца "Викрант" (эта программа отстает уже более чем на 6 лет).

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-31
МиГ-29К
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Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
Авианосец
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