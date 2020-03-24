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Экипаж новейшего корабля ПМО ВМФ России "Яков Баляев" завершил обучение в Санкт-Петербурге

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Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020
Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020.
Источник изображения: Александр Демьянчук / ТАСС Видео:

ЦАМТО, 23 марта. Экипаж новейшего серийного корабля ПМО проекта 12700 "Яков Баляев" завершил полный цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Дальнейшую подготовку экипаж пройдет на кораблях противоминной обороны этого проекта, которые уже входят в состав Балтийского флота.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 строятся для ВМФ России в соответствии с контрактом на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Церемония закладки корабля ПМО "Яков Баляев" состоялась 26 декабря 2017 года. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ РФ в 2016 году.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

"Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения ощутимо повысят эффективность потенциала минно-тральных сил флотов ВМФ России. Планируется построить несколько десятков кораблей ПМО проекта 12700. По своим характеристикам они не имеют аналогов в мире", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
БФ
пр. 12700
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