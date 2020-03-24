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Интерфакс-АВН

Минпромторг РФ будет закупать бесконтактные термометры без конкурса - распоряжение правительства

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Минпромторг
Минпромторг.
Источник изображения: mpt.volganet.ru

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Единственным поставщиком бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха для Минпромторга РФ назначен концерн "Швабе".

Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "Швабе" единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха", - говорится в документе.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год
ИТ
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