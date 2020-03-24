Минпромторг РФ будет закупать бесконтактные термометры без конкурса - распоряжение правительства

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Единственным поставщиком бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха для Минпромторга РФ назначен концерн "Швабе".
Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет портале правовой информации.
"Определить акционерное общество "Швабе" единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха", - говорится в документе.