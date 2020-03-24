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Военное обозрение

Флот Ливии захватил танкер с нефтепродуктами из ОАЭ, предназначавшимися для армии Хафтара

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Источник изображения: topwar.ru

Из Ливии приходят сообщения о захвате танкера с нефтепродуктами, который шёл из Объединённых Арабских Эмиратов. По последним сведениям, нефтепродукты предназначались для сил маршала Халифы Хафтара, который продолжает предпринимать попытки по взятию столицы Ливии – Триполи. Танкер шёл в Ливию под флагом Либерии.

Известно о том, что танкер был взять под контроль силами, которые выступают от имени Файеза Сарраджа, называющего себя единственным законным главой ливийского правительства. Это правительство на данный момент признаётся Организацией Объединённых Наций.

Командовал операцией по «перехвату» танкера Рида Иса – командующий военно-морскими силами правительства Сарраджа.

По некоторым данным, в ходе операции был задействован и турецкий спецназ, который в последнее время активно перебрасывался в Ливию. Ранее один из генералов ливийских войск, подконтрольных Халифе Хафтару, обвинил Анкару в переброске не только сил спецопераций, но и боевиков – численностью около 5 тысяч человек.

Сообщается, что нефтепродукты, в том числе мазут, бензин, ДТ поставлялись на терминалы Бенгази, откуда попадали в распоряжение армии Хафтара.

Национальное управление нефти Ливии:

Такой импорт нефтепродуктов был незаконным. Право на ввоз углеводородов в Ливию имеет только наша организация. Именно поэтому трафик нефтепродуктов, осуществлявшийся танкером «Gulf Petroleum 4» был пресечён.

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