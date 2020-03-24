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Интерфакс-АВН

Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ

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Ан-124 "Руслан"
Ан-124 "Руслан".
Источник изображения: Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Самолет ВКС России доставил 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром "Чкаловский" 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

"Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов, отмечает пресс-служба.

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1 комментарий
№1
24.03.2020 01:43
А самим наладить производство. Идиоты.
0
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