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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ сообщили о решении не проводить учения у западных границ

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Александр Фомин
Александр Фомин.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия больше не проводит военные учения в непосредственной близости с западными границами, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

"Мы стараемся найти общие точки соприкосновения. Например, в инициативном порядке прекратили проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами", - сказал Фомин в интервью газете "Известия".

"Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами. Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий", - отметил замглавы военного ведомства.

"Вместе с тем альянс (НАТО - ИФ), на наш взгляд, не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе, учитывать российские интересы. На этом фоне о каком-либо существенном прогрессе в снижении напряженности говорить сложно. Но мы настроены на серьезный и прагматичный диалог как с НАТО, так и с отдельными государствами блока", - заявил Фомин.

По его словам, РФ взаимодействует с рядом стран по всем ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес.

"До партнёров мы постоянно доводим нашу позицию: расширение НАТО на восток, наращивание военной инфраструктуры вблизи наших границ, создание так называемого "военного Шенгена" в Европе, развёртывание систем ПРО и ударных вооружений на фоне сокращения военных контактов приводит только к эскалации напряженности. Особенно на линии соприкосновения Россия-НАТО", - отметил Фомин.

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