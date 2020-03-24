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ТАСС

МО РФ: страны НАТО не готовы на реальные шаги по снижению напряженности в Европе

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Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com, 1GNC Mnster

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что политика НАТО в отношении России представляется абсурдно

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Страны НАТО не готовы предпринимать реальные шаги для снижения напряженности в Европе и учитывать российские интересы, несмотря на соответствующие действия РФ. Об этом в понедельник в интервью "Известиям" сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Он напомнил, что Россия проявляет открытость при проведении военных мероприятий, в частности, в инициативном порядке не проводит военные учения в непосредственной близости у границ с западными странами. Кроме того, при полетах над Балтикой российская боевая авиация не выключает транспондеры.

"Вместе с тем альянс, на наш взгляд, не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе, учитывать российские интересы. На этом фоне о каком-либо существенном прогрессе в снижении напряженности говорить сложно", - сказал Фомин.

По его словам, сама политика НАТО в отношении России, которая на концептуальном уровне сформулирована как "политика сдерживания и диалога" представляется абсурдной. При этом Россия настроена на серьезный и прагматичный диалог как с НАТО, так и с отдельными государствами блока, никогда от него не отказывалась и готова взаимодействовать по всем ключевым вопросам.

В частности, РФ постоянно доводит до стран альянса свою позицию о неприемлемости расширения НАТО на восток, наращивания военной инфраструктуры вблизи российских границ, создания так называемого "военного Шенгена" в Европе, а также развертывания систем ПРО и ударных вооружений на фоне сокращения военных контактов.

По словам Фомина, именно эти действия альянса приводят к эскалации напряженности, в особенности по линии соприкосновения Россия - НАТО.

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