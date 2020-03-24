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Интерфакс-АВН

Выход США из ДРСМД ведёт к гонке вооружений - Минобороны РФ

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Рональд Рейган и Михаил Горбачев
Рональд Рейган и Михаил Горбачев.
Источник изображения: Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Безопасность РФ будет обеспечена при любом развитии событий

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - США последовательно разрушают существующую систему контроля над вооружениями, выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с высокой степенью вероятности приведет к гонке вооружений, считает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Мы будем внимательно отслеживать деятельность США по созданию и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий", - заявил Фомин в интервью, которое публикует в понедельник газета "Известия".

По его оценке, "США последовательно разрушают существующую систему контроля над вооружениями, десятилетиями обеспечивавшую глобальную безопасность и стратегическую стабильность".

"Их выход из договора о РСМД с высокой степенью вероятности приведет к гонке вооружений", - сказал Фомин.

Он отметил, что в этих условиях президент России принял решение об объявлении моратория на размещение ракет наземного базирования средней дальности в тех регионах, где не размещены аналогичные системы американского производства и до тех пор, пока они там не появятся.

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

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Фомин Александр
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