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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Кто и кого собирался защищать во время «Защитника Европы – 2020»

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Полевой госпиталь ВС Польши
Полевой госпиталь ВС Польши.
Источник изображения: Agencja Gazeta

Коронавирус внес существенные изменения в планы Вашингтона и Брюсселя, – проинформировала пресс-служба командования сухопутных войск США в Европе о сокращении масштаба и численности учения «Defender Europe — 2020». Похоже, это решение лишит его статуса крупнейших маневров за последние 25 лет.

Планировалось, что Соединенные Штаты в феврале — апреле перебросят в Европу более 20 тысяч военнослужащих вместе с техникой. На 13 марта все передвижения сил и средств из Америки в Европу были прекращены.

До этого момента в Польшу уже успели прибыть около 4 тыс. военнослужащих, танки, БМП и другая техника для одной бронетанковой бригады США. Основная часть из них разместилась на полигоне Дравско-Поморске. Речь идет о 2-й бронетанковой боевой бригадной группе 3-й пехотной дивизии из Форт-Стюарт (шт. Джорджия). Согласно обновленным планам маневров, это соединение должно принять участие в учениях «Allied Spirit» и других совместных мероприятиях с союзными войсками в рамках «урезанного» «Defender Europe — 2020».

Американские войска, развернутые для проведения других четырех учений, связанных с «Defender Europe — 2020» – «Dynamic Front», «Joint Warfighting Assessment», «Saber Strike» и «Swift Response», должны вернуться в Соединенные Штаты. Однако какова их численность не сообщается.

На данный момент известно, что приказ о перемещении в пункты постоянной дислокации получили подразделения 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худ (шт. Техас) и 2-й боевой бригадной группы 1-й бронетанковой дивизии из Форт-Блисс (шт. Техас).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и распространением коронавируса Берлин заявил об отмене всех эпизодов учения на своей территории. Стоит вопрос о сокращении численности контингента, который должен был отправиться в Польшу, до 250 военнослужащих. Бундесвер в настоящее время только оказывает материально-техническую поддержку возвращающимся американским войскам.

Также участие в маневрах отменила 2-я медицинская бригада ВС Великобритании. От любых учений отказались и вооруженные силы Италии.

Однако пока не понятно остаются ли в силе планы по участию в «Defender Europe — 2020» 9 тыс. военнослужащих США, дислоцированных в Европе на постоянной или ротационной основе. Они могут в течение недели переместиться из Германии или Италии, например, в Польшу или страны Балтии. Стоит отметить, что в этих странах запрет на перемещение через границы и карантин не относятся к американским военнослужащим.

На фоне того, как препятствуя распространению смертельной болезни, ряд стран Европы ограничили мероприятия оперативной и боевой подготовки, Войско Польское, в свою очередь, не намерено менять планы учений на своей территории и продолжает подготовку к «Defender Europe — 2020». Если так будет продолжаться, то эти маневры могут превратиться из крупнейших международных за последнее время в польско-американские.

Стоит отметить, что все части и соединения 11-й бронекавалерийской и 12-й механизированной дивизий польских сухопутных войск Польши продолжают интенсивно тренироваться на полигонах.

Среди прочего на полигоне Жагань проводится один из этапов подготовки к крупным учениям польской армии «Anakondа». К мероприятиям боевой подготовки привлекается 34-я бронекавалерийская бригада.

16 марта подразделения из состава польской 16-й механизированной дивизии прибыли на полигон Ожиш. Совместно с 15-й механизированной бригадой и боевой батальонной группой НАТО они будут отрабатывать взаимодействие в составе международных формирований.

Понятно, что учение «Defender Europe 2020» очень сложное и затратное мероприятие, поэтому Вашингтон и Варшава прикладывают все усилия, чтобы вложенные американцами деньги не «пошли прахом». Вероятно жизни европейцев оцениваются в гораздо меньшую сумму, чем те 340 млн долларов, которые уже вложены в маневры «Защитник Европы — 2020». Вот и возникает вопрос – кто и кого собирается защищать в Европе?

Николай Астровский

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