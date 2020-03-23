Комитеты Бундестага утвердили план реализации программы MGCS - «европейского ответа» «Армате»

Источник изображения: topwar.ru

Бюджетный комитет и комитет по вопросам обороны немецкого парламента (Бундестага) подтвердили начало исследований и разработок в рамках программы создания европейского танка нового поколения. По сути, речь идёт о единой платформе, которую многие эксперты уже называют «европейским ответом» «Армате».

Речь идёт о проекте MGCS, который должен воплотиться в создании модульной бронированной платформы для танка и БМП. Программа реализуется совместно Германией и Францией.

Известно, что на первом этапе (а он продлится 1,5 года) планируется разработать «архитектуру» будущей бронемашины. Из немецкого бюджета на финансирование начального этапа работ выделяется 75 млн евро. На втором этапе Берлин планирует выделить 124 млн евро.

По последним сведениям, финансирование со стороны ФРГ и Франции будет выделяться по формуле «50/50 процентов».

Реализацией проекта займутся следующие компании: Krauss-Maffei Wegmann (Германия), Rheinmetall Defense (Германия) и Nexter Systems (Франция). При этом известно, что между двумя из этих компаний уже налажено партнёрство – создан консорциум KMW&Nexter Defense Systems.

Демонстрационный вариант будущей бронемашины планируют представить до 2027 года. К тому моменту программу планируют профинансировать уже на уровне до 1,5 млрд евро.

С 2035 года участники проекта готовы выйти на серийное производство бронетехники нового поколения – танка и БМП.

Планируется, что новые бронемашины в итоге заменят существующие версии танков «Леопард» и «Леклерк» в армиях Германии и Франции.

В польских СМИ ранее появлялась информация о том, что и Варшава готова присоединиться к этой европейской кооперации, но пока не может определиться с теми объёмами финансирования, которые со своей стороны могла бы выделить разработчикам.