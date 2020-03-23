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Самый, самый, самый – американские СМИ о «Белом лебеде»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» является самым мощным и крупным ракетоносцем в мире.

Об этом пишет американский журнал The National Interest. У самолета практически нет недостатков, единственное - он не использует стелс-технологии. Стелс-технологии, по данным издания, Россия не использовала из-за дороговизны и сложности разработок, вместо этого конструкторы занимаются глубокой модернизацией самолета.

«Самый быстрый, самый большой, самый тяжелый - это все относится к российскому Ту-160», - отмечает обозреватель издания Калеб Ларсон.

Ту-160 называется «Белым лебедем» потому, что на его плоскость нанесено белое отражающее покрытие. Это сделано для защиты экипажа. Ту-160 может нести ядерное оружие, которое после взрыва создает яркий огненный шар. «Тепловая энергия ядерных взрывов огромна, отражая часть этой тепловой энергии, экипаж, по крайней мере теоретически, более защищен, чем в противном случае», — пишет Ларсон.

В качестве особенностей бомбардировщика отмечается переменная стреловидность крыла, которая обеспечивает ему лучшую маневренность на сверхзвуковых и низких скоростях.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 принят на вооружение в 1987 году. Свой первый полет он совершил в декабре 1981 года. Российская военная авиация в настоящее время эксплуатирует 18 самолетов этой серии. На самолете было установлено 46 различных мировых рекордов.

«Это единственный бомбардировщик советской разработки, который не несет никакого оборонительного оружия, хотя его огромная грузоподъемность в 45 тонн позволяет нести огромную нагрузку обычных или ядерных вооружений», - отмечает Калеб Ларсон.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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