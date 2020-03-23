В Пентагоне признают, что у американской бронетехники плохая активная защита

Системы активной защиты (САЗ) уже давно стали обязательной опцией для тяжелых бронированных машин, так сказать жизненной необходимостью, для обеспечения жизнеспособности на современном поле боя. Почему-то именно американским специалистам опыт военных операций в Ираке, Афганистане, Сирии и на Украине (главным образом) показал, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) представляют смертельную угрозу даже для самых что ни на есть бронированных машин и великолепно подготовленных экипажей. Стоит отметить глубину мыслю военных экспертов США, цитировать их – отдельное удовольствие. Одно из ведущих американских СМИ сообщает, что танкостроители США монтируют на своей бронетехнике неплохую систему обнаружения средств поражения противника Hard-kill. Казалось бы, армия США достигла высочайшего уровня защиты боевых машин пехоты (БМП) и основных боевых танков (МБТ). Но в ходе процесса оснащения машин САЗ выяснилось, что требуется размещение большого количества громоздких датчиков и модулей с охватом автомобиля в полной сфере, в плоскостных проекциях - на все 360 градусов. И это привело к тому, что системы САЗ стали частично блокировать линию обзора оптических систем наблюдения, управления огнем и прицелов в верхней части транспортного средства.

План Пентагона по интеграции израильской системы активной защиты с платформой «Брэдли» оказался трудным, и в 2020 году он столкнулся с серьезными задержками. Многие проблемы связанны с программным обеспечением, но есть и таковые, имеющие отношение «железу», то есть к техническим элементами. Тяжкий труд осветить суть комплекса проблем, возникших при установке израильской системы активной защиты «Iron Fist» на платформу Bradley, взял на себя Джозеф Тревитик. И изложил свои мысли в статье для издания The Drive. В качестве главной проблемы было определено, что текущие версии боевой машины пехоты Bradley не имеют достаточной мощности для обеспечения надлежащего электропитания всего комплекса датчиков и перехватчиков «Iron Fist», требующих много электроэнергии. Установка на платформе дополнительного силового блока (APU) чьи габариты изначально не учитывались при конструировании платформы, создают множество неразрешимых проблем, кроме прочего, связанных со добавляют сложностями ремонта и расходом топлива. Кроме того, они, как правило, устанавливаются на внешней стороне бронированного транспортного средства, при механической воздействии на него могут произойти сбои в работе общей сети питания, поскольку она единая для всей платформы. У системы Iron Fist, установленной на Bradley, также были обнаружены проблемы с внутренним управлением питанием. Руководитель армейской программы модернизации боевых машин пехоты в интервью Defense News пояснил, что это не связано с общей неспособностью «Брэдли» приводить в действие «Железный кулак» (Iron Fist), сбои питания произошли на испытательном образце бронированного транспортного средства. Эта машина была специально модифицирована для обеспечения бесперебойного прохождения тестов, проще говоря на нее установили запредельно мощный и неэкономичный дополнительный электрогенератор.

Помимо проблем работы электропитания также были выявлены сбои в срабатывании снарядов - перехватчиков с жестким уничтожением ПТ-боеприпаса. Они порой либо не могли выстрелить, либо были не в состоянии поразить цель.

Эти проблемы заставляют командование американских Сухопутный войск сократить финансирование проекта, сокращая одновременное производство и испытания новых платформ БМП в 2021 финансовом году. Но важно отметить, что Iron Fist является всего лишь «промежуточным» комплексом активной защиты, поскольку Армия(СВ США) разрабатывает более совершенные системы, которые, вероятно, будут лучше интегрированы в платформы БМП следующего поколения.

Эксперты подчеркивают, что проблемы с интеграцией системы «Iron Fist» в ныне эксплуатируемую платформу Брэдли иллюстрируют то, что переоснащение современными технологиями старых шасси может привести разработчиков в тупиковое состояние. Многие из экспертов не видят смысла в потере времени на бесконечную модернизацию старой техники. Оптимально было бы в плановом порядке определять предельные сроки эксплуатации того или иного образца, а к этому временному рубежу загодя создавать принципиально новую платформу.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО