Отправляющийся на МКС экипаж изолировали из-за ситуации с коронавирусом - ЦПК

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Отправляющиеся в апреле на МКС Россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди находятся в почти полной изоляции, сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов.

"У них практически полная изоляция сейчас идет, общение сведено к минимуму", - сообщили в центре.

В ЦПК добавили, что сотрудников центра, направляемых на Байконур для обеспечения вылета нового экипажа на МКС, "ежедневно проверяют на предмет заболеваний".

"Мы считаем, что на сегодняшний момент этого достаточно", - отметили в центре.

12 марта начальник ЦПК Павел Власов сообщал, что из-за распространения коронавируса, основному экипажу корабля "Союз МС-16" и их дублерам запрещено покидать городок.

"Даже такие традиционные вещи как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королёва накануне старта будут отменены по соображениям безопасности", - сказал Власов.

Кроме того, в Центре отменены все экскурсии, оптимизированы контакты, отменены все зарубежные командировки сотрудников ЦПК за исключением тех, которые остро необходимы. Возвращающиеся из командировок и отпусков сотрудники, как рекомендовано Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), на 14 дней остаются в карантине. "Надеюсь, что такие меры дадут свои результаты", - сказал Власов.