В польской прессе: Оборонные предприятия находятся в опасности из-за активности «хакеров ГРУ»

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В польских СМИ вышла очередная статья, пронизанная антироссийским алармизмом. Обозреватель Шимон Пальчевски пишет о том, что на данный момент особая опасность возникает для предприятий оборонной промышленности «в связи с активностью специального подразделения российского ГРУ».

Пальчевски из Defence24 ссылается на заявления экспертов из Trend Micro, утверждающих, что российские хакеры якобы получили данные электронной почты нескольких представительств оборонной промышленности на Ближнем Востоке.

Из материала:

Хакеры подключаются к выделенному серверу, используя опцию OpenVPN коммерческого поставщика VPN, а затем используют скомпрометированные учетные данные для отправки спама через поставщика услуг виртуальной почты.

При этом в статье заявлено, что «российские хакеры изменили свою тактику, и потому определить их принадлежность именно России становится всё сложнее». По естественным причинам возникает вопрос, как же тогда упомянутая Trend Micro выяснила, что данные электронной почты стали «добычей» именно российских хакеров?

Шимон Пальчевски напоминает о том, что американский Минюст связывает кибергруппу Fancy Bear с Главным разведуправлением ГШ ВС РФ.

Из материала:

Группа проводит фишинговые кампании. Киберпреступники проявляют большой интерес к предприятиям оборонного сектора, расположенным на Ближнем Востоке. Согласно опубликованным данным, наибольшее количество жертв злоумышленной хакерской активности приходится на Объединенные Арабские Эмираты (45%).

Добавляется о проведении «хакерских атак» на государственные структуры стран Прибалтики.

Когда же речь заходит о предоставлении доказательств, то тот же Минюст США переходит к привычной риторике: «Они у нас есть, но мы вам их не можем показать, так как они секретны».