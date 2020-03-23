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Военное обозрение

В Индии обновлён гособоронзаказ: Минобороны может брать военную технику в лизинг

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Индии

В Индии представили обновлённую систему государственного оборонного заказа. Министр обороны страны Раджнат Сингх заявляет о том, что в новой версии документа прописана возможность приобретение для нужд вооружённых сил страны военной техники в лизинг.

Из сообщения индийского военного ведомства:

Положение о лизинге было введено в качестве новой категории оборонного заказа. Оно не противоречит развитию концепцию «Делай в Индии» и позволяет брать у дружественных стран в лизинг любую военную технику – вплоть до танков, боевых кораблей и самолётов.

Справочно: Лизингом называют фактическую аренду с оплатой по кредитным обязательствам и правом выкупа.

Таким образом, Минобороны Индии готово заключать договоры о поставках военной техники на правах аренды с оплатой кредитных договоров и возможностью выкупа.

Министр обороны Индии:

Мне доставляет огромное удовольствие объявить о том, этот проект оборонного заказа прошёл одобрение. В новом проекте процедуры военных госзакупок мы упростили процесс и сократили сроки, чтобы обеспечить честность, прозрачность и подотчётность каждой из сделок.

В оборонном ведомстве страны напомнили, что ранее Индия уже использовала возможности аренды военной техники. В 2012 году Индия арендовала у России подводную лодку, которая в индийском флоте получила название «Чакра». По словам представителей ВМС Индии, это пример успешной аренды вооружений у стран-партнёров.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Индия
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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