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Интерфакс-АВН

Северокорейские ракеты пролетели более 400 км на высоте 50 км - ОКНШ ВС Южной Кореи

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Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man

Гонконг. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Пущенные КНДР в субботу в строну Японского моря ракеты малой дальности преодолели расстояние 410 км на максимальной высоте 50 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Как сообщалось, ОКНШ заявил: "Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности", - цитирует агентство сообщение ОКНШ.

Это третий случай ракетного пуска КНДР в текущем году. Предыдущий она осуществила 9 марта, который был назван затем Пхеньяном испытанием "сверхкрупной установки залпового огня".

Позднее КНДР сообщила, что пуски были проведены в рамках артиллерийских учений, на которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В то ж время, как сообщают японские СМИ, Япония заявила КНДР протест в связи с ракетными пусками, которые являются нарушением соответствующих резолюция СБ ООН.

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