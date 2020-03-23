У американского военного персонала в Европе выявлено 35 случаев заражения коронавирусом - военачальник

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Не менее 35 из 72 тыс. американских военных в Европе заразились коронавирусом COVID-19, сообщил журналистам командующий силами США в Европе Тод Уолтерс.

"У нас (в Европе - ИФ) примерно 72000 американцев, носящих военную форму. И зарегистрировано примерно 35 случаев заболевания коронавирусом", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

По его словам, во избежание дальнейшего распространения инфекции в восках США в Европе применяется метод "социального дистанцирования". В частности, в этих целях сокращается количество занятий и учений.