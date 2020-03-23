Саудовская армия понесла очередное поражение от хуситов в Йемене: некоторые подробности итогов боя под Аль-Хазмом

Источник изображения: topwar.ru

Появились некоторые подробности боёв в районе Аль-Хазма и Вади-Васита в Йемене. По первоначальным данным, вооружённые формирования хуситов атаковали правительственные силы страны и их саудовских союзников в этом районе. Далее стали поступать крайне противоречивые сводки. Однако в этих сводках было и общее. Касалось это общее того, что силы саудовской коалиции понесли потери как минимум в военной технике.

Сегодня подтвердились данные о том, что саудовским войскам пришлось покинуть упомянутый район после попадания в полукольцо, устроенное хуситскими отрядами. Однако отступление со всей имевшейся в наличии военной техникой оказалось для ВС Саудовской Аравии невозможным. Оставлять технику в качестве трофеев для хуситов тоже не стали. В итоге нашли такой вариант, как уничтожение техники и специального оборудования при отступлении.

По последним сведениям, саудиты уничтожили два бронеавтомобиля «Ошкош» и бронированный армейский автомобиль «Тойота».

Источник изображения: topwar.ru

По другим данным, техника была уничтожена хуситами в ходе боестолкновения, в котором саудиты понесли очередное тяжёлое поражение. Хуситы атаковали позиции противника с нескольких направлений, что привело к панике со стороны войск саудовской коалиции.

Впоследствии, чтобы попытаться нанести поражения хуситам и выбить тех с занятых территорий, под Аль-Хазм были переброшены дополнительные силы правительственных войск Йемена. Завязались новые бои, которые шли с переменным успехом. Правительственные войска заявляют, что им удалось добиться локальной победы. Но хуситы эти заявления опровергают.

Источник изображения: topwar.ru

Сами хуситы ранее продемонстрировали кадры из Аль-Хазма, который перешёл под их контроль. В качестве трофеев им досталось немалое число единиц оружия, включая артиллерийские установки, РСЗО и бронемашины. Также хуситы получили доступ к системам связи йеменской и саудовской армий. В распоряжении группировки оказались и тонны боеприпасов для различных систем вооружения, включая снаряды к САУ.