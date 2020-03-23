Министерство национальной обороны Турции: в Идлибе двое наших военных погибли, еще один ранен (Sözcü, Турция)

Министерство обороны Турции заявило, что, несмотря на режим прекращения огня, действующий в Сирии, двое турецких военных погибли в провинции Идлиб, еще один получил ранение. На этот раз Анкара обвиняет радикальные группировки, орудующие в регионе, которые именно турецкая сторона долговое время считала «умеренными».

"В результате ракетной атаки на наших военных, несущих службу в Идлибской зоне деэскалации, со стороны некоторых радикальных группировок, орудующих в регионе, двое наших героев - братьев по оружию погибли, еще один наш герой получил ранения", - заявило министерство национальной обороны Турции. В ведомстве сообщили, что в результате атаки погибли капрал-специалист пехоты Рамазан Найир (Ramazan Nayir) и капрал-специалист пехоты Огузхан Таш (Oğuzgan Taş).

В заявлении министерства национальной обороны Турции также отмечается: "По целям, установленным в регионе, был незамедлительно открыт огонь из наших средств огневой поддержки и нанесен многократный ответный удар. Мы просим Аллаха упокоить души наших святых мучеников, погибших в результате этого инцидента, который причинил всем нам глубокую боль и скорбь, приносим свои соболезнования и желаем терпения их скорбящим семьям, Вооруженным силам Турции, всему нашему благородному народу, желаем скорейшего выздоровления раненому".

Министр Акар выразил соболезнования

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (Hulusi Akar) опубликовал послание с соболезнованиями. Акар отметил: "19 марта 2020 года наши братья по оружию пали на поле брани в результате нападения радикальных группировок в Идлибской зоне деэскалации. От себя лично и от имени сотрудников Министерства национальной обороны я прошу Аллаха упокоить души наших героев-мучеников, выражаю соболезнования их скорбящим семьям и всему нашему благородному народу".