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ЦАМТО

Экипаж корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" завершил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ

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Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.0
Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация", Khabkrai.ru и komcity.ru

ЦАМТО, 20 марта. Экипажи корвета проекта 20380 ТОФ "Герой РФ Алдар Цыденжапов" завершил курс подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге и в ближайшие дни прибудет к постоянному месту службы на Тихоокеанский флот.

Личный состав экипажа прошел обучение по специальным программам, предполагающим теоретическую и практическую подготовку с использованием современной тренажерной базы Объединенного учебного центра ВМФ по своим профильным специальностям.

Также на базе Центра были подготовлены корабельные боевые расчеты экипажа корвета с использованием учебно-тренажерных комплексов, предназначенных для подготовки специалистов штурманской боевой части, ракетно-артиллерийской боевой части, специалистов боевой части радиотехнического вооружения. Программа включала в себя и тренировки по борьбе за живучесть, которые являются обязательным элементом при подготовке экипажей кораблей всех классов, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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