В Приморье будут созданы два полка: танковый и мотострелковый - Шойгу

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные создадут у восточных границ новые мотострелковые и танковые полки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В прошлом году проведено 69 организационных мероприятий, сформированы управление смешанной авиационной дивизии и зенитная ракетная бригада. На этот год намечены 42 оргмероприятия. Самые важные - создание в Приморье мотострелкового и танкового полков", - сообщил министр обороны Шойгу на коллегии ведомства в пятницу.

Он заявил, что РФ будет адекватно реагировать на планы США и их союзников доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы", - сказал Шойгу.

По его словам, в 2019 году округ получил более 1300 единиц вооружения и военной техники, свыше 1350 единиц поступит до конца этого года, в том числе 502 новых образца.

"Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9500 человек", - сказал министр.