В Кремле весьма позитивно восприняли сообщение об участии делегации США в праздновании 75-летия Победы в Москве - Песков

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно восприняли сообщение об участии американской делегации во главе с советником президента США по нацбезопасности Робертом О`Брайеном в праздновании 75-летия Победы в Москве.

"Я пока, честно говоря, не видел какой-то информации из нашего МИДа о том, что официально была нота на этот счет. Но мы услышали заявления и естественно мы весьма позитивно их воспринимаем", - сказал Песков в пятницу журналистам.

В четверг о том, что американская делегация во главе с О`Брайеном примет участие в праздновании 9 мая в Москве 75-летия Победы в ВОВ сообщил посол США в РФ Джон Салливан.

"Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы на нацистской Германией", - говорилось в поступившем в "Интерфакс" заявлении американского посла.