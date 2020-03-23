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Интерфакс-АВН

В Кремле весьма позитивно восприняли сообщение об участии делегации США в праздновании 75-летия Победы в Москве - Песков

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно восприняли сообщение об участии американской делегации во главе с советником президента США по нацбезопасности Робертом О`Брайеном в праздновании 75-летия Победы в Москве.

"Я пока, честно говоря, не видел какой-то информации из нашего МИДа о том, что официально была нота на этот счет. Но мы услышали заявления и естественно мы весьма позитивно их воспринимаем", - сказал Песков в пятницу журналистам.

В четверг о том, что американская делегация во главе с О`Брайеном примет участие в праздновании 9 мая в Москве 75-летия Победы в ВОВ сообщил посол США в РФ Джон Салливан.

"Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы на нацистской Германией", - говорилось в поступившем в "Интерфакс" заявлении американского посла.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливан
Россия
США
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