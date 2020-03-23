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Интерфакс-АВН

На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу

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Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России
Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.
Источник изображения: © РИА Новости, Саид Царнаев

Началась подготовка к масштабным учениям "Кавказ-2020". Южный военный округ за год получит более трёх тысяч единиц новой и модернизированной боевой техники

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В Южном военном округе (ЮВО) в 2020 году будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На этот год в округе запланировано 46 организационных мероприятий, в их числе - создание мотострелковой дивизии и двух бригад ракетных войск и артиллерии", - сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии министерства обороны РФ.

Он отметил, что "в преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, Боевое знамя которой стало одним из символов Великой Победы".

По словам министра, в соединения и воинские части ЮВО "в прошлом году поставлено более одной тысячи двухсот единиц новой и модернизированной техники, а в текущем году поступит почти в три раза больше".

Министр также сообщил, что уже началась подготовка к масштабным учениям "Кавказ-2020".

"На этот год запланировано 105 двусторонних учений. Также на территории военного округа пройдёт масштабное учение "Кавказ-2020", подготовка к которому уже ведётся", - сказал Шойгу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
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1 комментарий
№1
23.03.2020 08:00
Надеюсь, началось плановое восстановление бригад крупнокалиберных РСЗО (Торнадо-С), в первую очередь.

Ураганы в современной войне достаточно уязвимы, ИМХО, имеют дальность стрельбы, немногим превосходящую Грады, но при этом по габаритам и маневренности приближаются к Смерчам.

Возможно полностью отказаться от Торнадо-У (Ураганов) было бы ошибкой, но опять же ИМХО, первоочередно необходимо сформировать максимально-возможное количество бригад, на вооружении которых будут находится Торнадо-С (Смерчи), а уже после решения этой задачи возможно добавить к ним в штат дивизионы обновленных Ураганов (при условии, что те получат новый боекомплект).

Но как показывает опыт Сирии, РСЗО, находящиеся в тактической глубине становятся лёгкой добычей ударных беспилотников и РДГ.

А вот до оперативной глубины, где развертываются 300мм системы, добраться проблематично что тем, что тем (опять же при условии увеличении дальности стрельбы).
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