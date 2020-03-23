На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу

Танковый батальон выдвигается на полигон для проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России.

Началась подготовка к масштабным учениям "Кавказ-2020". Южный военный округ за год получит более трёх тысяч единиц новой и модернизированной боевой техники

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В Южном военном округе (ЮВО) в 2020 году будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На этот год в округе запланировано 46 организационных мероприятий, в их числе - создание мотострелковой дивизии и двух бригад ракетных войск и артиллерии", - сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии министерства обороны РФ.

Он отметил, что "в преддверии 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, Боевое знамя которой стало одним из символов Великой Победы".

По словам министра, в соединения и воинские части ЮВО "в прошлом году поставлено более одной тысячи двухсот единиц новой и модернизированной техники, а в текущем году поступит почти в три раза больше".

Министр также сообщил, что уже началась подготовка к масштабным учениям "Кавказ-2020".

"На этот год запланировано 105 двусторонних учений. Также на территории военного округа пройдёт масштабное учение "Кавказ-2020", подготовка к которому уже ведётся", - сказал Шойгу.