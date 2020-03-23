РФ увеличивает боевые возможности округов и Северного флота в ответ на развитие системы передового базирования НАТО - Шойгу

Альянс активно привлекает к своим манёврам не входящие в блок Украину, Грузию, Финляндию и Норвегию

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс наращивает масштабы военных учений у границ России, к ним активно привлекаются Украина, Грузия, Финляндия и Норвегия, не входящие в НАТО, РФ предпринимает ответные военные меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Продолжается развитие системы передового базирования альянса. Постоянно растут масштабы учений, к ним активно привлекаются не входящие в блок Украина, Грузия, Финляндия и Норвегия", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на заседании коллегии военного ведомства.