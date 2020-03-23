НАТО наращивает боевую активность у границ РФ на Юго-Западном стратегическом направлении - Шойгу

В Чёрном море альянс увеличивает число кораблей с крылатыми ракетами

С начала года авиация НАТО выполнила свыше 80 разведывательных полётов вдоль территории РФ

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России на Юго-Западном стратегическом направлении, увеличивается интенсивность боевой службы кораблей альянса в Чёрном море, а также число разведывательных полётов натовской авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остаётся сложной. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии военного ведомства.

Так, отметил министр, "в 2019 году в акватории Чёрного моря поочерёдно несли боевую службу 25 боевых кораблей НАТО. Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты".

По его словам, со стороны альянса "на 20% увеличилась интенсивность воздушной разведки".

"С начала этого года натовская авиация выполнила более 80 разведывательных полётов вдоль нашей территории", - сказал Шойгу.