США и Южная Корея вновь не договорились о содержании американских военных баз

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США и Южная Корея в очередной раз не смогли договориться о распределении расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Как заявил южнокорейский МИД, трехдневные напряженные переговоры закончились безрезультатно.

Вашингтон и Сеул в седьмой раз не смогли договориться о финансировании содержания американских военных, дислоцированных на территории Южной Кореи. Как отмечают местные СМИ, отсутствие договоренностей может привести к тому, что уже в апреле южнокорейские сотрудники американских военных баз могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск по причине отсутствия денег на выплату зарплаты.

Срок предыдущего соглашения о содержании американских военных баз в Южной Корее истек 31 декабря 2019 года, а новое соглашение так и не было подписано. Все дело в том, что Вашингтон требует от Сеула 4 млрд. долларов в качестве покрытия расходов на содержание своих войск на Корейском полуострове в этом году. Южная Корея, которая до этого платила всего 915 млн. в год, считает эту сумму слишком завышенной. При этом США уже уменьшили на 1 млрд. свои требования.

Как ранее сообщалось, в рамках соглашения о помощи и взаимной обороне между США и Южной Кореей, на территории страны расположены около 28,5 тысячи американских военнослужащих. Их содержание обходится США в 5 млрд. долларов при расходе Южной Кореи в чуть более 900 млн. долларов в год. Начиная с 2018 года Вашингтон неоднократно требовал от Сеула увеличения расходов на содержание американской армии.

Напомним, что армия США находится в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов.