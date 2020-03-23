Войти
Военное обозрение

США и Южная Корея вновь не договорились о содержании американских военных баз

286
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США и Южная Корея в очередной раз не смогли договориться о распределении расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Как заявил южнокорейский МИД, трехдневные напряженные переговоры закончились безрезультатно.

Вашингтон и Сеул в седьмой раз не смогли договориться о финансировании содержания американских военных, дислоцированных на территории Южной Кореи. Как отмечают местные СМИ, отсутствие договоренностей может привести к тому, что уже в апреле южнокорейские сотрудники американских военных баз могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск по причине отсутствия денег на выплату зарплаты.

Срок предыдущего соглашения о содержании американских военных баз в Южной Корее истек 31 декабря 2019 года, а новое соглашение так и не было подписано. Все дело в том, что Вашингтон требует от Сеула 4 млрд. долларов в качестве покрытия расходов на содержание своих войск на Корейском полуострове в этом году. Южная Корея, которая до этого платила всего 915 млн. в год, считает эту сумму слишком завышенной. При этом США уже уменьшили на 1 млрд. свои требования.

Как ранее сообщалось, в рамках соглашения о помощи и взаимной обороне между США и Южной Кореей, на территории страны расположены около 28,5 тысячи американских военнослужащих. Их содержание обходится США в 5 млрд. долларов при расходе Южной Кореи в чуть более 900 млн. долларов в год. Начиная с 2018 года Вашингтон неоднократно требовал от Сеула увеличения расходов на содержание американской армии.

Напомним, что армия США находится в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Похожие новости
20.03.2018
Эксперты: подводный флот России способен противостоять любым угрозам
24.07.2015
СМИ: КНДР может осуществить запуск нового спутника до октября
09.01.2014
Канада желает расширить список стран-импортеров оружия
28.01.2011
Расходы на оборону КНДР в 15 раз превышают официально объявленные данные
29.10.2008
Ракетная программа КНДР создана в ответ на угрозы США и направлена против этой страны
16.07.2007
Албания уничтожила запасы химического оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой